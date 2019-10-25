Пт, 25.10.2019
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  • Фото: певица Адель похудела до неузнаваемости

Фото: певица Адель похудела до неузнаваемости

Адель

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Британская певица произвела фурор на вечеринке, передает Segodnya.ua.

Одна из самых популярных британских певиц Адель, которая сразу после развода с мужем закрутила роман с темнокожим рэпером, продолжает поражать своей силой воли. После того, как в апреле этого года стало известно о разводе с супругом, певица кардинально изменилась, скинув 10 килограммов.

Но на этом знаменитость не остановилась и теперь вовсе сразила наповал подписчиков в Instagram, опубликовав снимок новой себя. На кадрах 31-летняя Адель выглядит совсем по-другому и от прошлого лика пышнотелой артистки ничего не осталось. Ко всему, кардинальная потеря веса также изменила и черты лица звезды – ярко выраженные скулы и огромные глаза. Красотка!

Раньше я плакала, но теперь я потею,

– написала под опубликованным кадром певица, намекнув на тягости отношений с бывшим мужем.

Ее изменения первыми смогли оценить гости голливудской вечеринки в честь дня рождения рэпера Дрейка, на которой присутствовала Адель. В черном бархатном платье с оголенными плечами певица просто ошеломила присутствующих своим внешним видом.

Фотографию похудевшей Адель смотрите ЗДЕСЬ!

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