Пт, 25.10.2019
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  • Шурыгина показала фото с бойфрендом-миллионером, который уже называет ее женой

Шурыгина показала фото с бойфрендом-миллионером, который уже называет ее женой

Диана Шурыгина

ФОТО: ВКонтакте

20-летняя блогер после разрыва с мужем Андреем Шляниным отправилась отдыхать в Израиль, но не одна. И теперь наконец девушка сама показала своего спутника, рассказывает Лайф.

Новым избранником Шурыгиной стал 22-летний миллионер Денис Ребров, с которым девушка сейчас наслаждается морем и солнцем. При этом парень не стеснялся показывать Диану в соцсетях, выкладывая совместные сториз. Однако блогерша была осторожнее.

Теперь Диана решила ответить на вопросы поклонников об отношениях и раскрыла подробности личной жизни. Подписчики спрашивали девушку, влюблена ли она, просили фото избранника и касались довольно интимных тем. Так, например, у нее поинтересовались, занималась ли она сексом втроем. На что блогер — в шутку или всерьез — ответила утвердительно.

Диана Шурыгина с бойфрендом

Instagram Stories

Также Диана показала нежные фото с Денисом. Но и сам Ребров не остался в стороне. Он позировал для сториз в обнимку с Шурыгиной, при этом уже называя еt своей женой. Миллионер заявил, что они едут перекусить в другое место, потому что «завтрак жена не приготовила».

Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина попала в поле зрения после истории об изнасиловании, рассказанной в передаче «Пусть говорят». А осенью 2017-го стало известно, что девушка вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Но, по словам Дианы, она поняла, что поспешила с замужеством и хочет дальше наслаждаться жизнью, а не погрязнуть «в бытовухе».

Диана Шурыгина с бойфрендом

Instagram Stories

 
 

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