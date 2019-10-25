Шурыгина показала фото с бойфрендом-миллионером, который уже называет ее женой

Теперь Диана решила ответить на вопросы поклонников об отношениях и раскрыла подробности личной жизни. Подписчики спрашивали девушку, влюблена ли она, просили фото избранника и касались довольно интимных тем. Так, например, у нее поинтересовались, занималась ли она сексом втроем. На что блогер — в шутку или всерьез — ответила утвердительно.

Диана Шурыгина с бойфрендом Instagram Stories

Также Диана показала нежные фото с Денисом. Но и сам Ребров не остался в стороне. Он позировал для сториз в обнимку с Шурыгиной, при этом уже называя еt своей женой. Миллионер заявил, что они едут перекусить в другое место, потому что «завтрак жена не приготовила».

Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина попала в поле зрения после истории об изнасиловании, рассказанной в передаче «Пусть говорят». А осенью 2017-го стало известно, что девушка вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Но, по словам Дианы, она поняла, что поспешила с замужеством и хочет дальше наслаждаться жизнью, а не погрязнуть «в бытовухе».