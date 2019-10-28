Фотоконкурс «Мой папа – супергерой» на Limon.ee завершился! Узнайте, кто стал отцом Эстонии!

Дорогие друзья, в этом году в воскресенье, 10 ноября, Эстония отмечает День отца. А потому портал Limon.ee пригласил вас принять участие в нашем традиционном фотоконкурсе.
Голосовать за понравившееся фото можно было до 3 ноября включительно, ставя под снимком LIKE. 3 фото, набравшие больше всего лайков на момент подведения итгов - номер 10, 14 и 33 прошли в финал, в финале редакция на внутреннем собрании большинством голосов выбрала победителя. ИМ СТАНОВИТСЯ ОТЕЦ НА ФОТО НОМЕР 10!
КАК ВСЁ БЫЛО?
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Только лучшие фотографии по мнению редакции будут опубликованы на нашем портале и примут участие в голосовании!
Трое победителей получат замечательные подарки - эксклюзивные рамки для фото с их папами-супергероями от эстонской дизайнерской фирмы Woody Art.
Главный приз за первое место - сертификат от развлекательного центра O'Learys на посещение для 5 человек, которое включает: час игры в боулинг, 20€ кредита на игры по вашему выбору, закуски, основные блюда и приветственные напитки. Вы можете посетить O'Learys в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden.
Для участия в фотоконкурсе было необходимо:
Отправить снимок, которым вы подтвердите высказывание: «Мой папа – супергерой!» На фото должен быть папа и его ребенок (дети). Это могут быть как забавные снимки из отпуска, так и картинки из будней вашего супергероя. Фантазию и ваше чувство юмора мы непременно оценим!
Фотографии, по мнению редакции соответствующие условиям конкурса, участвуют в народном голосовании, по результатам которого будет определена тройка лучших, из которых уже редакция портала Limon.ee выберет и главного победителя!
Снимки можно присылать только до 30 октября (включительно)! Народное голосование откроется не позднее 1 ноября и продлится три дня. 4 ноября мы объявим имя победителя! Желаем удачи! ВНИМАНИЕ! ИЗ трех фотографий, набравших больше всего ЛАЙКОВ, редакция выберет одно, авторы которого и станут победителями!
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Торжественное награждение победителя пройдет в центре Таллинна в офисе портала Limon.ee (5-8 ноября, счастливчик сам может выбрать день), главный победитель фотоконкурса должен будет приехать к нам в редакцию лично и принять участие в шоу Limon LIVE! Торжественный момент будет заснят на камеру, поэтому желательно, чтобы вся семья была в сборе! P.S. Если герой фотографии – ваш замечательный папа, не сможет лично приехать на награждение, редакция имеет право передать победу другому участнику. Ведь с победителем нашего фотоконкурса, вашим СУПЕРПАПОЙ мы хотим познакомиться лично. Страна должна знать своих героев!
Присылая нам в редакцию свои снимки, вы даете согласие на их публикацию.
NB! Редакция Limon.ee оставляет за собой право вносить изменения в условия розыгрыша и/или голосования, если этого потребует ситуация.