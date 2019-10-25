Алла Пугачева удивила фанатов новым селфи

Легендарная певица редко делится фото и видео. Она недавно приобщилась к моде на селфи, после чего стала чаще снимать себя на камеру. Поп-звезда взбудоражила публику новым кадром, представ заметно посвежевшей.

Алла Борисовна сделала эффектный макияж smoky-eyes с акцентом на глаза. Она выделила их мерцающими светлыми и темными тенями. Пугачева выровняла тон кожи и подчеркнула скулы розовыми румянами. Артистка отказалась от плотной помады в пользу нюдового блеска.

Алла Пугачева сделала эффектное селфи instagram.com/alla_orfey/

Звезда питает слабость к оригинальным головным уборам. Она распустила свои пышные белокурые волосы и надела черную шляпку. Поп-дива облачилась в нежно-розовую кофточку и напомнила о своем подарке фанатам.

«До встречи на экранах кинотеатров вашего города. «ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ». 31 октября», — написала Пугачева.