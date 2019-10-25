Путь к бессмертию. Какие продукты замедлят старение

— Все мы слышали о продуктах долголетия, которые помогут укрепить иммунную систему, повысить здоровье и добавить дополнительно годы жизни, — говорит специалист. — Рассмотрим такой список.

Гранат

Его антиоксиданты стимулируют выработку оксида азота, очищают артерии, уменьшают отложение холестерина.

— Конечно, употребление граната не гарантирует, что у вас никогда не случится сердечный приступ, — объяснил Невский. — Тем не менее гранатовый сок очень полезен для кровеносной системы человека.

Брокколи

Ее клетчатка поддерживает баланс бактерий в кишечнике, которые помогают переваривать пищу и влияют на разные функции организма

— Крестоцветные овощи содержат антиоксиданты, которые помогают защитить здоровые клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, — рассказал диетолог.

Зелень

В ней много фолиевой кислоты, которая препятствует ухудшению памяти и развитию болезни Альцгеймера.

По словам диетолога Андрея Невского, зеленые овощи, такие как брокколи, пекинская капуста, сельдерей, зелень, шпинат, петрушка, богаты питательными веществами, обеспечивают защиту кровеносных сосудов.

Авокадо

Мощный антиоксидант в составе этого фрукта — глутатион — замедляет процесс старения.

— Его антиоксиданты защищают от вредного воздействия ультрафиолета и нормализуют уровень сахара в крови, — рассказал специалист. — Значительное содержание калия в авокадо также способствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы.

Свекла

Аминокислота бетаин, входящая в состав овоща, улучшает внешний вид кожи, так как является хорошим увлажнителем.

Тыквенные семечки

Цинк и фосфор в их составе улучшают работу органов пищеварения, предупреждают заболевания глаз.

— Если употреблять по небольшой горсточке орехов — миндаль, грецкий, кедровый орех, можно минимизировать риск сердечных заболеваний, злокачественных опухолей, диабета, — рассказал Андрей Невский.

Грецкий орех

Обладает доказанной эффективностью против раковых опухолей простаты и молочной железы.

— Приучите себя перекусывать не булочками и шоколадом, а орехами и скоро заметите, что волосы и ногти стали крепче, — советует диетолог.

Жирная рыба

Жирные кислоты из класса Омега-3 предупреждают преждевременное старение, снижают риск возникновения болезни Альцгеймера.

— С помощью правильно подобранного рациона нельзя продлить свою жизнь на несколько десятилетий, но можно сократить причины, которые укорачивают ее, — резюмирует Андрей Невский.

Как говорит специалист, здоровое питание и натуральные продукты являются лучшим источником питательных веществ.