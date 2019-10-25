«Пол менять не собираюсь»: оказавшийся мужчиной победитель шоу экстрасенсов показал фото в белье

Генетический мужчина, называющий себя Томас Винзор, победил в одном из сезонов «Битвы экстрасенсов» под именем Джулии Ванг.
Джулию Ванг представляли как женщину, сам Томас также долгое время не имел представления, кем является.
Однако анализ на кариотип позволил установить, что генетически Томас — мужчина. Он был рожден с синдромом Морриса, при котором угнетается тестостерон, и, поскольку ребенок был интерсексом — демонстрировал признаки обоих полов — врачи не смогли правильно установить пол и провели корректирующую операцию «в сторону девочки». В 15 лет в область груди Томаса был введен токсичный гель «с целью феминизации», после чего будущий экстрасенс долго болел.
У себя в Instagram Томас нередко напоминает подписчикам, что никогда генетически не был женщиной. На днях он опубликовал на странице фото в нижнем белье, на котором ничего не напоминает о тех временах, когда он пытался жить как женщина.
«Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться. <...> Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой. Если вы хотели меня оскорбить, называя меня трансгендером, то это курам на смех. И кстати пол, к вашему сведению, не меняют, его корректируют», — высказался он.
Генетически Томас является мужчиной, поэтому оснований для коррекции пола нет. В связи с этим по документам ему сложно будет стать мужчиной — он продолжит ходить с женским паспортом, пока не докажет в суде, что при рождении его пол определили неверно