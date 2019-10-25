«Пол менять не собираюсь»: оказавшийся мужчиной победитель шоу экстрасенсов показал фото в белье

Джулию Ванг представляли как женщину, сам Томас также долгое время не имел представления, кем является.

Однако анализ на кариотип позволил установить, что генетически Томас — мужчина. Он был рожден с синдромом Морриса, при котором угнетается тестостерон, и, поскольку ребенок был интерсексом — демонстрировал признаки обоих полов — врачи не смогли правильно установить пол и провели корректирующую операцию «в сторону девочки». В 15 лет в область груди Томаса был введен токсичный гель «с целью феминизации», после чего будущий экстрасенс долго болел.

У себя в Instagram Томас нередко напоминает подписчикам, что никогда генетически не был женщиной. На днях он опубликовал на странице фото в нижнем белье, на котором ничего не напоминает о тех временах, когда он пытался жить как женщина.

Томас Винзор ФОТО: Instagram

«Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться. <...> Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой. Если вы хотели меня оскорбить, называя меня трансгендером, то это курам на смех. И кстати пол, к вашему сведению, не меняют, его корректируют», — высказался он.