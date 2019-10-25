Сеть взорвало новое видео Асмус с постельной сценой

24 октября во всех кинотеатрах России стартовала премьера фильма «Текст» режиссера Клима Шипенко, где главные роли исполнили актера Александр Петров и Кристина Асмус. После выхода в Сети тизера к фильму пошло обсуждение откровенной сцены Асмус с Иваном Янковским, пишет Topnews.
За неделю до всеобщего выпуска фильма в народ Кристина вместе с Петровым и Шипенко посетила несколько городов России, где состоялся предпоказ кинолент с последующим обсуждением со зрителем ленты. Так, аншлаг Асмус собрала в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем-Новгороде.
«ТЕКСТ»!!!!!!!! С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ В КИНО!!!!!!!!!!», - подписала промо-видео к фильму Кристина.
На записи актриса рассказывает про свою героиню, после чего появились нарезки из фильма с фрагментами постельной сцены с участием Кристины. Откровенные кадры с «непорочной Варей Черноус» вызвала бурный ажиотаж среди подписчиков.