Сеть взорвало новое видео Асмус с постельной сценой

За неделю до всеобщего выпуска фильма в народ Кристина вместе с Петровым и Шипенко посетила несколько городов России, где состоялся предпоказ кинолент с последующим обсуждением со зрителем ленты. Так, аншлаг Асмус собрала в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем-Новгороде.