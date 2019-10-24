Аборты и гей-браки разрешили во всей Великобритании

До нынешнего времени прерывание беременности в регионе квалифицировалось как преступление против личности и влекло за собой уголовную ответственность. Разрешались аборты лишь в том случае, если жизнь женщины была в опасности или существовала угроза необратимого и серьезного ущерба ее физическому или психическому здоровью.

Теперь североирландские власти должны разработать правила предоставления услуг по прерыванию беременности, на это у них есть время до конца марта. Предполагается, что аборты разрешат в том числе в случаях изнасилований или инцеста и при серьезных пороках развития плода.