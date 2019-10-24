Суммы шокируют: стало известно, сколько зарабатывает Елена Малышева

Как утверждают СМИ, Малышевой принадлежит сразу пять околомедицинских компаний: ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», ООО «Диета Елены Малышевой», ООО «Здоровье инфо», ООО «ПМ партнеры» и YVM Corporation. Партнерами по бизнесу у телеведущей числятся бывший эксперт Госдепа Дмитрий Щиглик, миллиардер из списка Forbes Александр Ровт и жена бывшего замминистра финансов РФ Гульнара Фаррахова.

Медцентр Елены Малышевой был открыт в мае 2015 года. Занимаются здесь не только пластической хирургией — но еще проводят артроскопию, дерматологический пилинг, эндоскопию, МРТ-исследования и вакцинации. Расценки на услуги врачей в Медцентре существенно выше средних по рынку.

Первичный осмотр у анестезиолога Марка Гальперина стоит 10 тысяч рублей (140 евро). А визит к неврологу Дмитрию Шубину — именно он в передаче «Жить здорово» советовал использовать женские прокладки, как стельки в обувь для «дополнительной амортизации при ходьбе» — обойдется в 9,5 тысячи руб­лей (144 евро). Для сравнения, стоимость первичного приема невролога в другой популярной клинике не превышает 2,5 тысячи рублей (35 евро). Стоимость комбинированных операций «по поводу храпа» варьируется в зависимости от доктора от 100 до 200 тысяч рублей (от 1408 евро до 2816 евро).

Под брендом «Медицинский центр Елены Малышевой» по франшизе работают клиники в 15 городах России. Чистый убыток Медцентра Елены Малышевой в 2017 году составил 34,5 млн рублей (486 000 евро), а по итогам 2018-го ему удалось выйти на минимальную чистую прибыль — 1,8 млн рублей (25 350 евро).

«Диета Елены Малышевой» в 2018 году стала самым прибыльным из других начинаний — чистая прибыль составила 65 037 000 рублей (916 000 евро). На сайте продаются коробки с наборами продуктов для худеющих, их стоимость — от 11 990 до 20 400 рублей (от 168 до 288 евро).

Медиапортал Zdorovieinfo.ru, учрежденный семейным предприятие Малышевых ООО «Здоровье инфо», по данным СПАРК, выручило на продажах 43 484 000 рублей (613 000 евро). Чистая прибыль составила 15 559 000 рублей (220 000 евро). Кроме того, в сентябре 2018 года «Здоровье инфо» успело получить муниципальный контракт на 46,9 млн рублей (660 000 евро).

Кроме того, теледоктор единолично владеет рекламной компанией ООО «Уай Ви Эм Корпорэйшн». Выручка которой в 2018 году, по данным СПАРК, составила 245 941 000 рублей (3, 5 млн евро), чистая прибыль — 23 112 000 рублей (326 000 евро).