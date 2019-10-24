Вау! Самая сексуальная бабушка мира опубликовала снимок в нижнем белье

Стюарт поделилась фотографией на которой она позирует в нижнем белье. Безусловно такой кадр не оставил подписчиков равнодушными.

«Очень красивая,» пишет один из пользователей Instagram.

«Ты очень сексуальная. Мне нравится каждая фотография, которой ты делишься,» сообщил еще один подписчик Стюарт.

«Как всегда красавица,» написал третий подписчик.

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