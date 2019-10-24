Вау! Самая сексуальная бабушка мира опубликовала снимок в нижнем белье

Самая сексуальной бабушка мира Джина Стюарт (48) вновь обрадовала пользователей Instagram фотографией в нижнем белье, пишет Elu24.
Стюарт поделилась фотографией на которой она позирует в нижнем белье. Безусловно такой кадр не оставил подписчиков равнодушными.
«Очень красивая,» пишет один из пользователей Instagram.
«Ты очень сексуальная. Мне нравится каждая фотография, которой ты делишься,» сообщил еще один подписчик Стюарт.
«Как всегда красавица,» написал третий подписчик.
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Австралийку Джину Стюарт наградили титулом «самой сексуальной бабушки мира» в 2018. году, когда она учавствовала в конкурсе мужского журнала «Maxim».