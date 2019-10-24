Галерея и видео: сотни людей атаковали открывшийся ресторан KFC в ТЦ Ülemiste

Присутствовавший на открытии исполнительный директор KFC Baltic Мариус Стонкус признался порталу Elu24, что уже давно не видел такого огромного скопления людей. «Во время открытия рижского ресторана мы не делали рекламу, но немного людей все же собралось», – привел он пример.