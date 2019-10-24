Галерея и видео: сотни людей атаковали открывшийся ресторан KFC в ТЦ Ülemiste

Сегодня в торговом центре Ülemiste открылся первый в Эстонии ресторан KFC! В момент открытия народ рванул за американской курятиной так, что охранник едва удержался на ногах. Смотри, как фанаты фастфуда штурмовали открывшийся ресторан!
Присутствовавший на открытии исполнительный директор KFC Baltic Мариус Стонкус признался порталу Elu24, что уже давно не видел такого огромного скопления людей. «Во время открытия рижского ресторана мы не делали рекламу, но немного людей все же собралось», – привел он пример.
Первый ресторан KFC открылся сегодня в ТЦ Ülemiste, а первыми клиентами стали руководитель торгового центра Гуйдо Пярнитс и его дочь.