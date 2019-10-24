Чт, 24.10.2019
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  • В доме популярной модели нашли склад бандитского оружия

В доме популярной модели нашли склад бандитского оружия

Радойка Кечман

ФОТО: Скриншот с Instagram

Популярная сербская Instagram-модель попала за решетку за хранение оружия, принадлежащего балканским преступным группировкам. Речь идет о двух автоматах, сообщает Lenta.ru.

25-летняя Радойка Кечман была заключена под стражу на 30 дней на время расследования, которое ведется полицией в связи с обнаружением в ее квартире в городе Нови-Сад двух автоматов. Девушке, на которую в соцсети подписаны почти 20 тысяч пользователей, предъявлены обвинения в хранении и незаконной торговле оружием.

Кечман обеспокоена своим арестом. Она все время плачет, поскольку ей очень страшно в тюрьме,

— рассказал близкий к модели источник.

Кроме того, полиция нашла еще больше оружия у друга Кечман, 59-летнего гражданина Швеции Светозара Живковича. По данным МВД Сербии, Живкович хранил 11 автоматов Калашникова, 11 пистолетов, 10 глушителей и запасы боеприпасов в деревне Баймок недалеко от города Суботица. Его арестовали на такой же срок.

Предполагается, что пара хранила оружие для группировки Skaljar Clan, которая базируется в Которе, Черногория.

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