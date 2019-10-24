Мужчина взял в медовый месяц друга гея и заставил жену прислуживать им

Брак был зарегистрирован в 2007 году, а спустя год новобрачные поехали на остров Корфу в свадебное путешествие. Однако за два дня до поездки супруг объявил жене, что вместе с ними отправится его близкий приятель.

Он забронировал номер на троих и круглосуточно проводил время со своим другом, а потом и вовсе огорошил супругу заявлением, что любит его.

Женщина пожаловалась, что этим ее беды не ограничились, так как муж относился в ней как к горничной. Мужчина бездельничал, переложил все домашние дела на ее плечи, отказывался выделять средства на хозяйство, а когда она попала в больницу из-за выкидыша, то ни разу не навестил ее. Несчастная предположила, что мотивом, по которому тот женился на ней, был ее счет в банке. Мужчина отказывался обсуждать с ней свое финансовое положение, а перед свадьбой даже не заплатил за кольца, взяв на себя только расходы за съемку и кортеж.

После расставания мужчина со своим другом перебрался в новый дом, но был настолько самонадеян, что попросил женщину продолжить готовить им обеды, стирать и убирать, но та решительно отказала.

Во время судебных слушаний мальтиец все отрицал, но судья признал, что наличие постороннего мужчины во время медового месяца недопустимо.