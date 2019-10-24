Медведь напал на дрессировщика во время выступления

У меня до сих пор коленки трясутся! В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделали ограду для безопасности зрителей,

На кадрах записи видно, как при исполнении одного из трюков программы зверь ни с того ни с сего кидается на дрессировщика и начинает его кусать.