Медведь напал на дрессировщика во время выступления
В Карелии медведь напал на дрессировщика в цирке прямо во время представления. Видео одной из посетительниц шоу попало в Сеть, передает Life.
У меня до сих пор коленки трясутся! В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделали ограду для безопасности зрителей,
— пишет очевидица на своей странице во "ВКонтакте".
На кадрах записи видно, как при исполнении одного из трюков программы зверь ни с того ни с сего кидается на дрессировщика и начинает его кусать.
После того, как хищника отпугнули от артиста цирка, он направился в сторону секции со зрителями, но зверя быстро успокоили.