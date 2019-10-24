Чт, 24.10.2019
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  • Медведь напал на дрессировщика во время выступления

Медведь напал на дрессировщика во время выступления
ВИДЕО!

Медведь. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В Карелии медведь напал на дрессировщика в цирке прямо во время представления. Видео одной из посетительниц шоу попало в Сеть, передает Life.

У меня до сих пор коленки трясутся! В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделали ограду для безопасности зрителей, 

— пишет очевидица на своей странице во "ВКонтакте".

На кадрах записи видно, как при исполнении одного из трюков программы зверь ни с того ни с сего кидается на дрессировщика и начинает его кусать.

После того, как хищника отпугнули от артиста цирка, он направился в сторону секции со зрителями, но зверя быстро успокоили.

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