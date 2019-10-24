Чт, 24.10.2019
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  • Новый клип Реввы за сутки собрал более миллиона просмотров

Новый клип Реввы за сутки собрал более миллиона просмотров
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Артур Пирожков

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Новый клип популярного российского шоумена, юмориста и певца Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал более миллиона просмотров, сообщает Русский TVNET.

В клипе «Она решила сдаться» авторы переосмыслили историю Алладина и принцессы Жасмин. Алладина играет сам Ревва, Джина — его коллега Михаил Галустян, а Жасмин — звезда шоу «Холостяк» Наталья Горожанова.

«Она решила сдаться» — это продолжение истории любви из клипа «Зацепила».

В прошлый раз красавица-золушка до порога довела, а любви не дала . В этот раз она решила сдаться и ответить: «Да»

— так проанонсировали этот клип его создатели.

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