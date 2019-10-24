Селена Гомез получила угрозы от жены Джастина Бибера

После публикации музыкального видео супруга артиста Хейли Бибер опубликовала в Instagram Stories скриншот своего аудиоплеера с песней «I'll Kill You» (Я убью тебя) артистки Саммер Уолкер. Интернет-пользователи связали произошедшее с клипом Гомес и решили, что послание Хейли Бибер адресовано бывшей девушке ее мужа. Позже пост был удален.

27-летняя Гомес прокомментировала произошедшее, заявив, что ей необходимо было показать свои эмоции, несмотря на возможные негативные последствия.

Клип, опубликованный на YouTube 22 октября, на момент написания заметки собрал более 22 миллионов просмотров.