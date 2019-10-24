Фото: Майли Сайрус показала соски в знак протеста

26-летняя артистка рассказала о новой себе, отметив, что с каждым днем становится все проще. Она добавила, что понимает, что администрация Instagram вскоре удалит ее фотографию с сосками, подчеркнув, что ее уже предупредили об этом.

В 2014 году в соцсетях стартовала акция «Освободи соски». Она началась после того, как глянцевые издания отретушировали фотографию певицы Рианны в прозрачном платье без белья. Поклонниц артистки возмутило, что мужчинам позволено оголять грудь на публике, а женщинам — нет, и они массово начали выкладывать обнаженные снимки в Instagram. В июне американский фотограф-акционист Спенсер Туник устроил акцию в центре Нью-Йорка с участием нескольких десятков обнаженных моделей, протестуя против политики Instagram и Facebook, связанной с запретом на демонстрацию женских сосков.