Богиня! Гвен Стефани поделилась сексуальным снимком

Гвен Стефани была на пике популярности в 90-х, будучи харизматичной солисткой группы No Doubt, однако сейчас, во время своей сольной карьеры, певица не перестает удивлять поклонников своей потрясающей внешностью, по-прежнему составляя конкуренцию более молодым артистам.