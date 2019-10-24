Богиня! Гвен Стефани поделилась сексуальным снимком

Американская певица Гвен Стефани недавно отметила важный юбилей. Суперзвезде исполнилось 50 лет, но на днях опубликованный в Instagram снимок заставил фанатов усомниться в ее возрасте.
Гвен Стефани была на пике популярности в 90-х, будучи харизматичной солисткой группы No Doubt, однако сейчас, во время своей сольной карьеры, певица не перестает удивлять поклонников своей потрясающей внешностью, по-прежнему составляя конкуренцию более молодым артистам.
Певица выглядит на фото очень молодо, что так же отметили в комментариях подписчики ее Instagram.
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