Топ самых вредных сексуальных предпочтений

Горячая ванна

Горящие свечи, теплая ванная – идеальная романтическая атмосфера для влюбленной пары. Только вот плотским утехам во время водных процедур медики предаваться не рекомендуют.

Дело в том, что секс в водной среде может быть чреват последствиями для обоих партнеров из-за того, что вода вымывает естественные смазки. От этого секс с проникновением причиняет дискомфорт и вероятные травмы половых органов.

Секс на пляже

В фильмах для взрослых секс на побережье выглядит очень красиво, романтично, возбуждающе. Только в жизни он может принести разочарование: если вы решили предаться страсти прямо на песке, то вероятнее всего неудобство от попадания песчинок куда не следует сведут на нет всю страсть.

Кроме того, всегда нужно помнить, что в песке поселились множество возбудителей различных инфекций, которые с легкостью могут подселиться в ваш организм в процессе осуществления ваших сексуальных фантазий.

Анальные утехи

Как гласит статистика, анальный секс практикуется многими парами. Так, порядка 70% партнеров хотя бы раз пробовали этот вид соития, 30% - практикует регулярно.

Только вот врачи рекомендуют не увлекаться. Сама по себе прямая кишка не приспособлена к этому – в ней не вырабатывается лубрикант и она намного более восприимчива к травмам. Более того, чаще всего анальный секс является не защищенным, что повышает риск заражения различными инфекциями, передающимися половым путем.

Стимминг

Для взрослого человека самоудовлетворение часто становится надежным методом спустить пар при отсутствии постоянного полового партнера. Однако злоупотреблять какими-либо методами стимуляции медики не рекомендуют. Дело в том, что при самоудовлетворении стимуляция на эрогенные зоны может отличаться от той, которая происходит при классическом половом акте (при участии двух партнеров), потому в будущем традиционный секс может перестать приносить удовольствие.

Это чревато не только испорченными отношениями, но и развитием депрессивных состояний.

Оральные ласки

Принято считать, что оральный секс – самый безопасный, потому многие не задумываясь предаются подобным ласкам с малознакомыми партнерами. На самом же деле его безопасность преувеличена, и иногда оральный секс может быть опаснее традиционного (хотя бы даже потому, что во втором случае преградой для болезней может стать презерватив).