Видео: в США нашелся мужчина с болезнью Джокера

У жителя США диагностировали неврологическое заболевание, которое проявляется неконтролируемыми приступами смеха, что делает жизнь американца очень тяжелой.

47-летний житель Верджинии-Бич, США, страдает рассеянным склерозом, который привел к развитию псевдобульбарного синдрома. Такое же заболевание было и у героя нового фильма «Джокер», недавно вышедшего на экраны. Этот синдром вызывает у больного смех, который он не может контролировать. По словам американца, этот недуг вызывает огромное количество проблем в жизни.

Мужчину часто выгоняют из заведений, а также избивают незнакомцы, которые принимают его смех на свой счет. Однако самым страшным моментом в жизни американца стала смерть его невесты.

Он, его мать и возлюбленная возвращались с вечеринки по случаю помолвки. В какой-то момент в их машину влетел лихач. Невеста скончалась на месте, а мама — спустя три дня. Когда мужчину допрашивали полицейские, вместо слез и горя он лишь истерически смеялся.

Главные роли в фильме «Джокер» производства компании Warner Bros. Pictures исполнили номинант на «Оскар» Хоакин Феникс и обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро, а режиссер, продюсер и один из авторов сценария фильма - номинант на «Оскар» Тодд Филипс.

«Джокер» рассказывает о ключевом злодее вселенной и является самостоятельной, не связанной с другими историей, которая не была до сих пор экранизирована. Рассказ Филипса об Артуре Флеке (Феникс), человеке, отвергнутом обществом - это не только тщательное изучение характера, но и куда более поучительное повествование.