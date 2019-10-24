Депрессия и слепота. Какие болезни еще провоцируют смартфоны?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что к 2050 году каждый второй будет иметь близорукость. Заболевание называют эпидемией XXI века, а одна из причин ее появления — активное пользование смартфоном.

До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза. Основные причины ухудшения зрения: смартфон находится на очень близком расстоянии, неправильное освещение, расположение тела в пространстве. Главная проблема — это перегрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи.

Врач-офтальмолог Владимир Золотарев в беседе с Лайфом выделил две причины, по которым глаза устают при работе с экранами смартфонов и прочих устройств, — вредное воздействие сине-фиолетового света и напряжение при длительном использовании.

Все гаджеты излучают вредный сине-фиолетовый свет. Он имеет самую короткую длину волны среди видимого света и более интенсивно рассеивается в структурах глаз, тем самым ухудшая зрение, — говорит эксперт.

Боли в костях

Летом этого года Интернет поверил в фейк, что из-за смартфона у человека вырастает рог. Якобы когда он постоянно ссутулен и много смотрит на экран, на черепе образуется нарост. Позже его опровергли.

Впрочем, проблема действительно существует, хоть и не в таком большом масштабе. Мы потребляем контент преимущественно в ссутуленном состоянии, а это негативно влияет на позвоночник.

Daily Mail со ссылкой на ученых даже сообщает, что женщины страдают от использования смартфонов больше мужчин. У них шея короче и сгибается она не у самой головы, а ближе к груди. Это, в свою очередь, приводит к большей нагрузке на скелет.

Спина не единственное, что может заболеть из-за частого пользования смартфоном. Палец, запястье, плечо — здесь также могут возникнуть боли, причем еще и из-за неподходящего размера мобильного устройства.

Повышенная тревожность

По статистике на 2012 год 89% американских студентов хоть раз жаловались на то, что слышали фантомный звук уведомления на смартфоне. Им казалось, что аппарат звонил или вибрировал, хотя на деле этого не было.

Еще 86% рассказали, что постоянно проверяют уведомления в мессенджерах и соцсетях. Врач-эндокринолог Роберт Лустиг подтвердил, что уведомления смартфона действительно могут вызвать состояние стресса. По его словам, нервозность не единственное последствие, всё может быть гораздо серьезнее. Из-за постоянного стресса префронтальная кора мозга, отвечающая за принятие решений и планирование задач, практически отключается. Человек из-за этого начинает совершать глупые, необдуманные поступки, считает врач.

Доказано, что современные люди зависимы от мобильных устройств. В среднем каждый человек ежедневно включает экран 150 раз и отправляет 110 сообщений. 46% людей говорят, что не могут жить без гаджета.

Лень и снижение интеллекта

Ряд исследований указывает, что при изучении информации с помощью электронно-вычислительных устройств материал усваивается хуже, чем в случае с книгами. Ученые обнаружили, что более умные люди с аналитическим складом ума реже пользуются поисковыми сервисами. Это не значит, что они плохо влияют на интеллект, но эксперты видят причинно-следственную связь: когда человек чаще сам ищет информацию, мозг работает лучше.

Это полбеды. Также ученые утверждают, что смартфоны делают нас более ленивыми: мозгу не нужно лишний раз напрягаться ради поиска информации, если за него всё сделает поисковый сервис.

Как бороться с заболеваниями?

От смартфонов никуда не деться. Учеба, деловые переписки, общение с друзьями, просмотр фото и видео — для всего этого необходимо мобильное устройство, заменившее нам все остальные.

Что касается глаз, то врач-офтальмолог Владимир Золотарев считает, что снизить нагрузку на глаза помогут очки с поддержкой аккомодации. Они подойдут, даже если у человека отличное зрение. В них предусмотрено небольшое усиление оптической силы в нижней части линзы, что позволяет снять напряжение при длительной работе за компьютером или активном пользовании гаджетами, поддерживая естественную фокусировку без усилий. Помимо этого, частично решат проблему правильное зрительное поведение, перерывы при работе с гаджетами и сбалансированное питание.

Куда деться от гаджетов? К сожалению или к счастью, никуда. Но можно свести к минимуму вероятность появления проблем с глазами. Есть три простых способа сделать это с помощью возможностей, встроенных в операционную систему вашего смартфона.