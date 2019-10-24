Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь

5

«Пятерка» — символ свободы в нумерологии. И люди, рожденные под этим числом, отлично знают как ей воспользоваться и распорядиться по назначению. «5» — примета заядлых путешественников и авантюристов. Очень общительных, любопытных и универсальных людей. Часто это цифровая метка гениев. Те, кто появился на свет пятого числа, склонны к мистицизму. Их привлекает все таинственное, странное, неизвестное.

Главный совет, который хочется дать «пятеркам» — притормозите! Не делайте поспешных выводов из ситуаций и не торопите события. Ваш нетерпеливый характер и тяга к быстрому принятию решений может сыграть с вами злую шутку и сделать несчастными.

6

Это знак любви и взаимопонимания, честности и верности, семьи и дружбы. В людях, рожденных шестого числа, очень сильно развито чувство ответственности, художественные таланты, тяга к гуманитарным наукам. Они великодушны, домовиты, помогают другим: дельным советом и нередко деньгами.

«Шестерки» — прекрасные друзья, которым можно доверить самые сокровенные секреты. Вместе с тем, этот номер связан и с ослепляющей ревностью, и с позицией рьяного собственника. Они довольно упрямы, навязчивы и восприимчивы к лести.

7

Знак мудрости и разума, который часто преобладает над чувствами. Люди, появившиеся на свет «удачливого» седьмого числа (а им, правда, всегда везет!), обожают читать, готовы все время учиться чему-то новому и готовы связать свою жизнь с интеллектуальной деятельностью.

Обладают сильным потенциалом в науке и часто изобретают что-то новое. Любители уединения, перфекционисты. На отрицательной стороне «семерки» скрытность, страсть к спорам, сарказм, тенденция к изоляции, упрямство, раздражительность.

8

В нумерологии это символ власти, покровительства, способностей исполнителя и управления. Люди, которые появились на свет восьмого числа любого месяца, часто находят свое призвание в политике, становятся экспертами в области управления корпорациями и чувствуют себя крайне комфортно в позиции силы (к слову, это отражается и в сексе). Они эгоцентричны, падки на похвалу, мечтают добиться всеобщего признания.

«8» — цифра, которая олицетворяет высокий доход и материальный успех. Не пытайтесь давить на жалость «восьмерок» и призывать к их сердцу — угрызения совести им чужды. К чертам со знаком «минус» можно отнести чрезмерную амбициозность, жесткость (не сказать жестокость) по отношению к подчиненным и нетерпение к людям в целом. Большие деньги и головокружительные заработки могут «восьмерку» испортить.

9

Одни из самых сентиментальных представителей календарного месяца. Самоотверженные друзья, романтичные спутники жизни, заинтересованные деловые партнеры. В «девятках» хорошо развит писательский талант — не дайте ему пропасть. Одна из ярких черт — щедрость. Ее отмечают все, кто знаком с этими представителями. Легко прощают обиды и снисходительно относятся к недостаткам других.

Ответственные сотрудники, которые никогда не подведут запуск нового проекта. Единственное, чего не хватает рассеянным «девяткам» — больше внимания собственным финансам. Любые суммы денег в мгновение ока исчезают из их рук.

10

Одно из самых противоречивых чисел. Представляет собой комбинацию двух сакральных цифр, смысл которых сводится к выражению: «Либо все, либо ничего». Люди, рожденные под «10», привыкли действовать просто и напрямик, они избегают интриг, сложных поворотов и хитрого плана, а всегда выбирают самый очевидный и верный путь.

Они обладают чистой душой и большим сердцем, очень популярны среди своих друзей и вечно перетягивают к себе внимание окружающих. Совет «десяточкам»: визуализируйте ваши цели и мечты, вы должны представить и рассмотреть их во всех деталях, чтобы они исполнились.