Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь

Дата нашего рождения, это самая первая цифра в нашей жизни. И эта цифра может очень значительно влиять на нашу судьбу, пишет wiolife.ru.
А как влияет смотрите ниже.
1
«Номер один» — и этим все сказано. Это знак творческих, креативных, оригинальных и крайне независимых людей. Их самодостаточность имеет две противоположные грани: с одной стороны, это уверенные в себе персоны, которые часто служат примером для окружающих, с другой — индивидуалисты и эгоисты, которые не готовы считаться с чужим мнением. Часто выступают в роли лидеров и инициаторов, так как в них силен новаторский дух и решимость.
Они довольно амбициозны и готовы пойти на риск ради достижения заветной цели. Среди негативных черт: импульсивность, самонадеянность и упрямство. Из-за природной сдержанности им бывает очень сложно продемонстрировать всю полноту и глубину своих чувств даже самым близким людям.
2
Второго числа рождаются люди, которых отличает сверхчувствительность. Любую просьбу со стороны даже малознакомых людей они ни за что не оставят без внимания. «Двойка» — символ равновесия и крепкого союза. Это отличные партнеры для бизнеса, коллеги, друзья и спутники жизни. Любовная история, похожая на волшебную сказку — это про их отношения.
3
«Трешка» — знак художественного воображения, творческого интеллекта, коммуникабельности и сочувствия. Это символ взаимодействия и нейтралитета. Третьего числа рождаются неутомимые оптимисты, которые умеют быть счастливыми и наслаждаться жизнью. Для них свойственно состояние вечной влюбленности. Обладатели отличного чувства юмора.
Наделены прекрасной интуицией, благодаря которой прекрасно идентифицируют наиболее важные мысли и идеи. К мнению «трешек» стоит прислушаться особенно внимательно. Как и у двоек, их чувствительность иногда уходит в другую крайность — в моменты грусти они склонны к депрессии, преувеличению незначительных проблем.
4
Ответственные, добросовестные, серьезные, надежные люди, которые не боятся непростых задач и делают все, чтобы их благополучно решить. Окружающие это быстро считывают, не случайно в адрес «четверок» часто звучат просьбы о помощи, и они не остаются неуслышанными. Родившиеся в этот день люди обладают блестящей деловой репутацией. Собственным трудом они способны заработать солидное состояние.
Кажется, что нет такого дела, которое было бы им не по силам. Многие «четверки» тяготеют к точным наукам. Эти люди трезво относятся к любым неудачам, воспринимая провал как неизбежную часть жизненного опыта. Из собственных ошибок они умеют извлекать правильные выводы и пользу. Более того, любые сложности и препятствия на пути лишь разжигают в них азарт и заставляют во что в то ни стало добиваться желаемого.
5
«Пятерка» — символ свободы в нумерологии. И люди, рожденные под этим числом, отлично знают как ей воспользоваться и распорядиться по назначению. «5» — примета заядлых путешественников и авантюристов. Очень общительных, любопытных и универсальных людей. Часто это цифровая метка гениев. Те, кто появился на свет пятого числа, склонны к мистицизму. Их привлекает все таинственное, странное, неизвестное.
Главный совет, который хочется дать «пятеркам» — притормозите! Не делайте поспешных выводов из ситуаций и не торопите события. Ваш нетерпеливый характер и тяга к быстрому принятию решений может сыграть с вами злую шутку и сделать несчастными.
Это знак любви и взаимопонимания, честности и верности, семьи и дружбы. В людях, рожденных шестого числа, очень сильно развито чувство ответственности, художественные таланты, тяга к гуманитарным наукам. Они великодушны, домовиты, помогают другим: дельным советом и нередко деньгами.
«Шестерки» — прекрасные друзья, которым можно доверить самые сокровенные секреты. Вместе с тем, этот номер связан и с ослепляющей ревностью, и с позицией рьяного собственника. Они довольно упрямы, навязчивы и восприимчивы к лести.
7
Знак мудрости и разума, который часто преобладает над чувствами. Люди, появившиеся на свет «удачливого» седьмого числа (а им, правда, всегда везет!), обожают читать, готовы все время учиться чему-то новому и готовы связать свою жизнь с интеллектуальной деятельностью.
Обладают сильным потенциалом в науке и часто изобретают что-то новое. Любители уединения, перфекционисты. На отрицательной стороне «семерки» скрытность, страсть к спорам, сарказм, тенденция к изоляции, упрямство, раздражительность.
8
В нумерологии это символ власти, покровительства, способностей исполнителя и управления. Люди, которые появились на свет восьмого числа любого месяца, часто находят свое призвание в политике, становятся экспертами в области управления корпорациями и чувствуют себя крайне комфортно в позиции силы (к слову, это отражается и в сексе). Они эгоцентричны, падки на похвалу, мечтают добиться всеобщего признания.
9
Одни из самых сентиментальных представителей календарного месяца. Самоотверженные друзья, романтичные спутники жизни, заинтересованные деловые партнеры. В «девятках» хорошо развит писательский талант — не дайте ему пропасть. Одна из ярких черт — щедрость. Ее отмечают все, кто знаком с этими представителями. Легко прощают обиды и снисходительно относятся к недостаткам других.
Ответственные сотрудники, которые никогда не подведут запуск нового проекта. Единственное, чего не хватает рассеянным «девяткам» — больше внимания собственным финансам. Любые суммы денег в мгновение ока исчезают из их рук.
10
Одно из самых противоречивых чисел. Представляет собой комбинацию двух сакральных цифр, смысл которых сводится к выражению: «Либо все, либо ничего». Люди, рожденные под «10», привыкли действовать просто и напрямик, они избегают интриг, сложных поворотов и хитрого плана, а всегда выбирают самый очевидный и верный путь.
Они обладают чистой душой и большим сердцем, очень популярны среди своих друзей и вечно перетягивают к себе внимание окружающих. Совет «десяточкам»: визуализируйте ваши цели и мечты, вы должны представить и рассмотреть их во всех деталях, чтобы они исполнились.
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