Разин призвал зрителей вернуть билеты на концерт Елены Темниковой

На прошлой неделе в социальных сетях Елена Темникова анонсировала начало своего тура по городам России. В числе первых увидеть новую концертную программу смогли жители Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

В столице произошла накладка, и зрители были вынуждены выстаивать длинные очереди, прежде чем попасть на концерт, а позже ждать ее выхода на сцену. Об этом остальным своим фанатам Темникова рассказала в социальных сетях. Попутно артистка поблагодарила всех поклонников за терпение и выразила признательность за поддержку и устроенный флешмоб с масками.

Также Лена пояснила: традиционного фильма с моментами из закулисья не будет. К сожалению, в этот день она чувствовала себя крайне плохо. Артистка заболела, и сил её хватило лишь на то, чтобы выйти на сцену. Сразу после выступления она предпочла отдохнуть и наотрез отказалась от съемки.

Андрея Разина это возмутило. Он посчитал, что длинные очереди и почти часовое ожидание, пока Темникова выйдет на сцену – это неуважение с ее стороны к собственному зрителю.

Продюсер убежден, что подобное поведение простительно лишь артистам уровня Мадонны. Лена до такого явно не дотягивает, хотя думает обратное. Разин призвал всех вернуть билеты на концерт. Как бывший депутат он заявил, что это прямое нарушение закона об оказании услуг.