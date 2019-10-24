Максим Фадеев впервые прокомментировал скандал с певицей Наргиз

В начале августа СМИ облетела неожиданная новость — лейбл отменил несколько концертов Наргиз. Представители MALFA утверждали, что виновата сама артистка, которая перестала выходить на связь. Вскоре, к удивлению поклонников, Максим Фадеев и вовсе расторг контракт с певицей. Впрочем, та была только рада такому стечению обстоятельств, ведь все это время, по ее словам, она находилась словно в тюрьме. «Я была савраской, которая ездит и зарабатывает бабло», — говорила Наргиз.

Продюсер все это время хранил молчание и лишь на днях прокомментировал скандальную историю с бывшей подопечной. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» он объяснил, что сам принял решение попрощаться с певицей. «Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил», — отметил Фадеев.

Максим Александрович признался, что работа с Закировой могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры. «Я мог его не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество», — заявил основатель лейбла.

Напомним, что после ухода певица уже дала ряд интервью, в которых рассказала, что была возмущена отношением к ней Фадеева. По ее словам, наставник контролировал не только график ее выступлений, но и имидж. При этом все заработанные финансы уходили на раскрутку Ольги Серябкиной.

Ходили даже слухи о том, что именно экс-солистка группы Serebro попросила разорвать контракт с Наргиз. «Будет так, как сказала она, и никак по-другому. Макс — очень ведомый, порой, как ребенок,— делилась Закирова. — Поэтому, так скажем, его ближайшее окружение делает все, чтобы выкурить из центра артистов, которые более-менее что-то из себя представляют. Оля хочет быть примой. Полноценная работа в лейбле ведется только вокруг нее. Почему, например, ушла Юля Савичева? Ее оттуда просто выжили. И Кристина Кошелева так уходила. Единицы, которые талантливее, красивее и моложе в MALFA долго не задерживаются».