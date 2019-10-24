Ольга Бузова рассказала правду о романе с блогером

Ольга Бузова разоткровенничалась о личной жизни, после того как ей присудили приз в номинации «Певица года» на престижной премии Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой. Артистка прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном, пишет Dni.ru.
Телеведущая не без грусти напомнила, что однажды доверилась мужчине, который лишил ее всего. После развода футболист Дмитрий Тарасов оставил Ольгу Бузову без денег и дома в Подмосковье, уговорив переписать недвижимость на его мать.
Артистка заявила, что больше никого не подпустит к своему имуществу – недавно купленной квартире за 1,7 миллиона евро на Мосфильмовской. Раскрыла она и главную интригу последних недель, прокомментировав слухи о скорой свадьбе с блогером Давидом Манукяном.
Ольга Бузова ответила прямо: предложения руки и сердца она не получала. А кольцо на безымянном пальце – просто украшение. «Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество бриллиантов... Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в Instagram. Не зафиксировано – значит, помолвки не было!» – сказала певица.
Также Ольга Бузова заявила, что с удовольствием примет в подарок полезные в хозяйстве вещи. «Становлюсь все более завидной невестой. Уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!» – обратилась к поклонникам и спонсорам певица.