«Больше, чем Машков!»: Петров озвучил сумму баснословных гонораров 

Итак, по данным Ксении Анатольевны, которые она собрала из каналов РБК, Бюллетеня кинокритиков и социальных сетей, Петров, плюс ко всему, получает за участие в рекламе — 18-22 млн рублей (от 254 000 евро до 310 000 евро). Гонорар за его участие в пьесе «Вишневый сад» в Московском драмтеатре определяется суммой в 165 000 рублей (2 330 евро). К тому же актеру, наверняка, неплохие деньги приносит продвижение различных брендов в его Instagram, где количество подписчиков у него перевалило за 1 миллион, о чем сообщает Рамблер.