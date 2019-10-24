«Боже, что за?..» Глюкоза ошеломила фанатов странным образом

Подписчики Глюкозы принялись критиковать образ певицы. Хейтеры обвинили звезду в полнейшей безвкусице. Некоторые пользователи предположили, что это какая-то тонкая отсылка к российской комедии «Бабушка легкого поведения». В фильме певица снималась вместе с Александром Реввой, который перевоплощался в пожилую женщину.

Несмотря на огромное количество саркастичных комментариев под публикацией, фотография Глюкозы в розовой шубке в «бабушкином» образе за несколько часов набрала более 14 тысяч лайков. За день до этого певица озадачила поклонников фото в бордовых колготках, чалме и роликах. Пользователи соцсети недоумевают: у поп-дивы появился новый чересчур оригинальный стилист или все это просто шуточная забава кумира?