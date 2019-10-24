Чт, 24.10.2019
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«Боже, что за?..» Глюкоза ошеломила фанатов странным образом
ФОТО!

Глюкоза.

ФОТО: Instagram

Певица Глюкоза опубликовала в Instagram снимок в весьма необычном наряде. На фото поп-дива позирует в шубе, отливающей розовым, разноцветном платке на голове, спортивной олимпийке и черно-белых велосипедках «под леопард». Исполнительница сидит перед подносом с фаст-фудом прямо на полу. Образ певицы дополнили огромные «бабушкины» очки в коричневой оправе.

Подписчики Глюкозы принялись критиковать образ певицы. Хейтеры обвинили звезду в полнейшей безвкусице. Некоторые пользователи предположили, что это какая-то тонкая отсылка к российской комедии «Бабушка легкого поведения». В фильме певица снималась вместе с Александром Реввой, который перевоплощался в пожилую женщину.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Я думала бабка какая-то, не очень удачный образ!

Цвет настроения непонятный...

Вы в образе бабушки легкого поведения?

Боже, что за стиль?!

Заразилась от Реввы!

 — написали фолловеры.

Несмотря на огромное количество саркастичных комментариев под публикацией, фотография Глюкозы в розовой шубке в «бабушкином» образе за несколько часов набрала более 14 тысяч лайков. За день до этого певица озадачила поклонников фото в бордовых колготках, чалме и роликах. Пользователи соцсети недоумевают: у поп-дивы появился новый чересчур оригинальный стилист или все это просто шуточная забава кумира?

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