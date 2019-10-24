Милое видео! Сын воссоединил Собчак с Виторганом

Маму нарисовали, Платона нарисовали, кого еще хочешь?,

– спрашивает светская львица мальчика. Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана заявил, что добавит на картину любимого папу и старших брата с сестрой – 19-летнего Данила и 23-летнюю Полину, сообщает Пятый канал.

На рисунке Ксения Собчак оказались рядом с бывшим мужем. При этом пользователи соцсети с сарказмом отметили, что новому супругу телезвезды, режиссеру Константину Богомолову и возлюбленной Виторгана, актрисе Нино Нинидзе, места не оказалось.