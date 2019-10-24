Смотрите, как прошел праздник сексуального непослушания в бутике Ulakas Kauntar в Таллинне

Ulakas Kaunitar или Naughty Beauty или «Непослушная Красавица» - игривый бутик нижнего и очень возбуждающего белья, сексуальной одежды, в которой каждая женщина соблазнит своего единственного, и разнообразных аксессуаров для секса, созданный для женщин и пар, которые хотят воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии. Новый бутик предлагает также постельное белье, игрушки, духи с феромонами, а консультанты дадут немало полезных советов. В бутике также проходят различные тренинги и вечера для девушек и пар.

Одна из целей бутика - вывести женскую сексуальность, что называется, «из шкафа», что Ulakas Kaunitar успешно делает в течение восьми лет. Владелица этого «праздника непослушания» Кирки Кубри говорит, что ее бутик - это напоминание женщинам об элементе игры в отношениях и знании себя, ведь каждая должна найти «свою кнопку удовольствия».

Почувствуйте себя сексуальными и смотрите нашу наполненную эротикой галерею!