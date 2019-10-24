Врач объяснила, почему опасно пить кофе натощак

Пить кофе натощак, растворимый, да ещё и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте. Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша. Употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом,