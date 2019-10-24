Бывшая девушка Тимати показала фото в бикини, напугав своей фигурой даже медиков

Только недавно 26-летняя модель Алёна Шишкова убеждала поклонников, что хорошо питается и имеет нормальный вес. Однако снова шокировала подписчиков своей нездоровой худобой.
Вторая «Вице-мисс Россия — 2012» решила показать фигуру в бикини, устроив съёмки у бассейна. Алена надела красный комплект, распустила волосы и встала на носочки. Но вместо знойных снимков получила фото, от которых фанатов бросило в дрожь.
Шишкова выглядела неестественно худой и высокой. Руки и ноги напоминали ниточки, живот ввалился, а по торчащим рёбрам можно было изучать анатомию. Ранее она отмечала, что хорошо питается и весит целых 48 килограммов. И это при росте 176 сантиметров.
Обеспокоенные подписчики отметили, что Алёне следует быть внимательнее к своему здоровью. А у многих вызвало недоумение то, что она в принципе выкладывает такие фото, которые выглядят как пропаганда анорексии.
Зачем свои фото в таком состоянии выставлять? Хотите, чтобы пожалели? Или пропагандируете среди подростков анорексию?
Алёна Шишкова — модель родом из Тюмени. В 2012 году она удостоилась звания второй вице-мисс на конкурсе «Мисс Россия». При этом модель не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов: корректировала нос и увеличивала губы, пишет 24СМИ. Также Алёна известна своим романом с рэпером Тимати, от которого в 2014 году родила дочь. Однако паре не удалось сохранить отношения, несмотря на рождение ребёнка.