Бывшая девушка Тимати показала фото в бикини, напугав своей фигурой даже медиков

Вторая «Вице-мисс Россия — 2012» решила показать фигуру в бикини, устроив съёмки у бассейна. Алена надела красный комплект, распустила волосы и встала на носочки. Но вместо знойных снимков получила фото, от которых фанатов бросило в дрожь.

Шишкова выглядела неестественно худой и высокой. Руки и ноги напоминали ниточки, живот ввалился, а по торчащим рёбрам можно было изучать анатомию. Ранее она отмечала, что хорошо питается и весит целых 48 килограммов. И это при росте 176 сантиметров.

Обеспокоенные подписчики отметили, что Алёне следует быть внимательнее к своему здоровью. А у многих вызвало недоумение то, что она в принципе выкладывает такие фото, которые выглядят как пропаганда анорексии.

Алена Шишкова ФОТО: Instagram

Зачем свои фото в таком состоянии выставлять? Хотите, чтобы пожалели? Или пропагандируете среди подростков анорексию?