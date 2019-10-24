Танель Падар сравнил расставание с бывшей невестой с победой на «Евровидении»

Два года назад стало известно о том, что невеста Танеля Падара Кристель Мардисоо жила двойной жизнью и была замужем за предпринимателем Андреасом Метсамаа, сыном убитого бизнесмена Майта Метсамаа. Теперь первый эстонский рокер рассказал о том, что он испытывал, когда тайное стало явным.
В середине сентября 2017 года СМИ вспыхнула новостная о том, что возлюбленная Танеля Падара, Кристель Мардисоо, на самом деле была замужем за другим мужчиной в течение последних пары лет. По данным ЗАГСа, Кристель Метсамаа и Андреас Метсамаа являются супругами.
Падар прекратил свои отношения с Мардисоо и нашел новую спутницу жизни — Лаурен Виллманн, которая родила от Падара дочь в августе этого года. Несмотря на то, что музыкант предпочитает не говорить о скандальном расхождении с бывшей возлюбленной, в передаче Vikerhommik с ее ведущим Роми Хаса он все же рассказал о том, что испытывал два года назад, когда он и Кристель стали главными героями светской хроники.
Падар сравнил события двухлетней давности с победой в песенном конкурсе «Евровидение»:
Ты все видишь и слышишь, но не можешь поверить...
Падар признался, что раньше боялся, что что-то внезапно изменится.
Это очень сложно комментировать, потому что я не комментировал это публично, и комментировать нечего, потому что я ничего не знаю по сей день,
— признался он.
Падар считает, что то, что произошло, сделало его несколько более уверенным в себе. Он также намекнул на то, что в их отношениях с Кристель были разные проблемы.