Чт, 24.10.2019
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  • Танель Падар сравнил расставание с бывшей невестой с победой на «Евровидении»

Танель Падар сравнил расставание с бывшей невестой с победой на «Евровидении»

Tanel Padar ja tema endine elukaaslane Kristel Mardisoo.

ФОТО: Erlend Štaub

Два года назад стало известно о том, что невеста Танеля Падара Кристель Мардисоо жила двойной жизнью и была замужем за предпринимателем Андреасом Метсамаа, сыном убитого бизнесмена Майта Метсамаа. Теперь первый эстонский рокер рассказал о том, что он испытывал, когда тайное стало явным.

В середине сентября 2017 года СМИ вспыхнула новостная о том, что возлюбленная Танеля Падара, Кристель Мардисоо, на самом деле была замужем за другим мужчиной в течение последних пары лет. По данным ЗАГСа, Кристель Метсамаа и Андреас Метсамаа являются супругами.

Падар прекратил свои отношения с Мардисоо и нашел новую спутницу жизни — Лаурен Виллманн, которая родила от Падара дочь в августе этого года. Несмотря на то, что музыкант предпочитает не говорить о скандальном расхождении с бывшей возлюбленной, в передаче Vikerhommik с ее ведущим Роми Хаса он все же рассказал о том, что испытывал два года назад, когда он и Кристель стали главными героями светской хроники. 

Падар сравнил события двухлетней давности с победой в песенном конкурсе «Евровидение»:

Ты все видишь и слышишь, но не можешь поверить...

Падар признался, что раньше боялся, что что-то внезапно изменится.

Это очень сложно комментировать, потому что я не комментировал это публично, и комментировать нечего, потому что я ничего не знаю по сей день,

— признался он. 

Падар считает, что то, что произошло, сделало его несколько более уверенным в себе. Он также намекнул на то, что в их отношениях с Кристель были разные проблемы.

ФОТО: Raul Mee/Mollusk Meedia

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