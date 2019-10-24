Найдено пророчество Ванги о том, что каждому принесет 2020 год по году рождения

Согласно предсказаниям Ванги, для родившихся в год Крысы следующий год окажется очень благоприятным, так как они олицетворяют сам символ года. Вы встретите много удачи на пути. Период ознаменуется гармонией и динамикой, которая принесет вам успех.

Предприимчивые и полные амбиций Быки тоже будут в порядке в 2020 году. Однако Ванга предостерегает рожденных в этот год от использования грубой силы. Лучше применяйте интеллект. Год принесет вам много возможностей и финансовое процветание.

Тигры в следующем году будут использовать все свои навыки для достижения целей, хотя недоброжелатели будут вставлять вам палки в колеса. Ванга советует в следующем году никому не доверять, и тогда период ознаменуется для вас расцветом и белой полосой.

Не самый благоприятный год будет у Кроликов. Он ознаменуется большими тратами и денежными потерями. Расставьте приоритеты и уделяйте внимание только самому важному, иначе вам не хватит сил. Будьте спокойны и рассудительны.

Непростой год будет у Драконов. В этот период будет происходить много странностей и непонятных проблем. Вы будете бороться с негативными установками, поэтому рекомендуется больше общаться с людьми, имеющими позитивный взгляд на мир.

Дальновидные Змеи хорошо проведут 2020 год. Они просто не будут рисковать попусту, несмотря на огромное количество соблазнов. Змеи смогут сказать, что их желания исполняются.

Лошади придется подстраиваться под новые ограничения и в не слишком комфортных условиях принимать решения. Год будет очень энергозатратным, поэтому рекомендуется больше отдыхать и развивать интеллект.

Козам придется пережить год, полный нестабильности. Постоянно меняющиеся ритмы будут выбивать вас из колеи. Однако в ответ вы получите бесценный опыт действия в критических ситуациях, что не раз спасет вас в будущем.

Обезьянам в следующем году необходимо определиться с приоритетами. Вы сможете решить проблемы, связанные с недвижимостью, встретите вторую половинку и воплотите в жизнь заветное желание.

Петухи долго и с нежностью будут вспоминать 2020 год. Они переживут этот период спокойно и гармонично. Финансовая стабильность, счастье в семье, успех и позитивные перемены в делах - вот, что принесет представителям этого знака год грядущий.

Собаки переживут проблемы с окружением. Однако помните, при позитивном настрое многих конфронтаций удастся избежать. Вас ждут яркие подъемы и резкие разочарования. Не стоит печалиться из-за неудач, потому что они в результате принесут вам много положительного.