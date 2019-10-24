Алексис Бледел названа самой опасной знаменитостью в Сети

Поиск знаменитостей в Google может заразить компьютер вирусами.
Поиск в интернете может навредить личной безопасности неосторожным скачиванием вирусов. На днях компания McAfee, разработчик одноименного антивируса, поведала о самых опасных интернет-запросах в Google, которые сопряжены риском подхватить вирус.
В 2019 году в зоне риска оказывается звезда "Игр престолов" Санса Старк – по ее запросу обнаружена тьма вирусов и троянов. Также в зоне риска находятся "тот смешной ведущий из Carpool Karaoke" и девушка из "Рассказа служанки".
Список ТОП-10 опасных звезд в интернете по рейтингу McAfee:
- Звезда сериала "Рассказ служанки" Алексис Бледел;
- Телеведущий Джеймс Корден;
- Звезда "Игры престолов" Софи Тернер;
- Актриса Анна Кендрик ("Идеальный голос", "Сумерки");
- Актриса Лупита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера");
- Телеведущий Джимми Фэллон;
- Джеки Чан;
- Рэпер Lil Wayne;
- Ники Минаж;
- Актриса Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек", "Люди в черном: Интернэшнл").