Чт, 24.10.2019
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Алексис Бледел названа самой опасной знаменитостью в Сети

alexis bledel

ФОТО: Jill Greenberg/Image supplied by Capital Pictures

Поиск знаменитостей в Google может заразить компьютер вирусами.

Поиск в интернете может навредить личной безопасности неосторожным скачиванием вирусов. На днях компания McAfee, разработчик одноименного антивируса, поведала о самых опасных интернет-запросах в Google, которые сопряжены риском подхватить вирус.

В 2019 году в зоне риска оказывается звезда "Игр престолов" Санса Старк – по ее запросу обнаружена тьма вирусов и троянов. Также в зоне риска находятся "тот смешной ведущий из Carpool Karaoke" и девушка из "Рассказа служанки".

Список ТОП-10 опасных звезд в интернете по рейтингу McAfee:

  •  Звезда сериала "Рассказ служанки" Алексис Бледел;
  •  Телеведущий Джеймс Корден;
  •  Звезда "Игры престолов" Софи Тернер;
  •  Актриса Анна Кендрик ("Идеальный голос", "Сумерки");
  • Актриса Лупита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера");
  •   Телеведущий Джимми Фэллон;
  •   Джеки Чан;
  •  Рэпер Lil Wayne;
  •  Ники Минаж;
  •  Актриса Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек", "Люди в черном: Интернэшнл").

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