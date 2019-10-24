Сколько зарабатывают члены королевской семьи Великобритании

Королева Елизавета II возглавила список самых богатых представителей правящей династии. Ее дети и внуки также зарабатывают миллионы благодаря бизнес-проектам и доходам от частных владений по всей Великобритании? gbitn «Cтархит».
Елизавета II и ее родственники по праву считаются самыми популярными людьми в Великобритании. Существует стереотип, что представители королевской семьи живут только за счет денег налогоплательщиков. На самом же деле у каждого из них есть свой счет в банке, на котором лежит несколько миллионов фунтов стерлингов.
Западные журналисты решили посчитать, сколько же получают члены королевской семьи. Лидером рейтинга оказалась Елизавета II, чье состояние оченивается в 1,6 миллиарда фунтов. Королева является собственником сразу нескольких исторических дворцов и загородных резиденций. С них она получает большую часть своего дохода.
На втором месте оказался старший сын монарха — принц Чарльз. Наследник британского престола владеет сразу несколькими компаниями. Так, у него есть своя сеть автомобильных парковок и даже школа серфинга. Состояние Чарльза оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Замыкает тройку лидеров скандальный сын королевы принц Эндрю, на банковских счетах которого журналисты нашли 57 миллионов фунтов. Напомним, что недавно наследника Елизаветы II обвинили в домогательствах и изнасилованиях. Ранее Эндрю уже подозревали в причастности к преступлениям, но после самоубийства его друга Джеффри Эпштейна появились новые доказательства вины члена правящей династии.
Супруг Елизаветы II принц Филипп оказался лишь на четвертой строчке рейтинга. Его состояние оценивается в 44 миллиона фунтов. Около 35 миллионов смог заработать младший ребенок монарха Эдвард.
А вот самые обсуждаемые члены королевской семьи оказались в середине рейтинга. Принцы Уильям и Гарри имеют примерно одинаковые накопления — около 30 миллионов фунтов стерлингов у каждого. Напомним, что принцесса Диана завещала сыновьям по 15 миллионов, обеспечив им безбедное будущее. Также братья зарабатывают и самостоятельно, хотя и не афишируют свои бизнес-проекты.
Жены принцев также владеют миллионами. Состояние Кейт Миддлтон оценивается в 8 миллионов фунтов стерлингов, а Меган Маркл в 6, причем половину от этой суммы герцогиня Сассекская заработала еще будучи актрисой.
По информации The Sun, представители правящей династии имеют бизнес-интересы в разных уголках планеты, но тщательно скрывают информацию об этом.