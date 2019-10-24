Гороскоп от Тамары Глоба на ноябрь для всех знаков Зодиака

Известный российский астролог Тамара Глоба, знаменитая своими точными предсказаниями, составила прогноз для всех знаков Зодиака на ноябрь.

Каждый сможет узнать, что подготовили для него звезды, чтобы подготовиться к радостным событиям или попытаться предотвратить негатив.

Овен

Овна ждет приятный сюрприз или неожиданное известие от близких друзей. Известие принесет перемены в жизнь Овнов, связанные с поездками и путешествиями.

Не исключен незапланированный заранее отпуск или выходные, проведенные вдали от дома. Такое приключение в кругу друзей зарядит Овнов позитивной энергией и придаст дополнительных сил.

Телец

Тельцам следует быть осмотрительными. Не исключен обман или попытка нажиться за их счет со стороны недоброжелателей.

Тельцам нужно быть особенно осмотрительными во всем, что касается денег. Астрологи советуют воздержаться от сомнительных вкладов и необдуманных трат. Это убережет от денежных потерь.

Близнецы

Семья и дети будут радовать Близнецов весь ноябрь. Они почувствуют себя окруженными заботой, вниманием и любовью.

Романтический период в жизни продлится до начала декабря и принесет Близнецам счастье. Общение с детьми позволит сблизиться с ними еще больше и выйти на новый уровень доверительных отношений.

Рак

Раки получат признание за свою трудовую деятельность. Осень – напряженный период в работе для представителей этого знака.

Порой Ракам казалось, что никто не замечает, как много они выполняют обязанностей, однако ноябрь покажет, что они заблуждаются.

Руководство высоко оценит заслуги Рака, что в ближайшем будущем может привести к улучшению материального положения.

Лев

Львам в ноябре может посчастливиться встретить свою истинную любовь. Одинокие Львы обретут вторую половинку.

Это может произойти совершенно неожиданно, в обстановке, не способствующей романтическим знакомствам. Водоворот чувств захватит Льва и заставит ощутить настоящую весну в конце осени.

Дева

Для Дев ноябрь – не самый удачный месяц. Им придется выяснять отношения с друзьями и коллегами. Неизбежны ссоры и конфликты, возникающие на ровном месте.

Чтобы избежать крупных ссор, Девам следует научиться сдержанности и освоить искусство дипломатии. Только переговоры позволят сохранить мир и добрые отношения.

Весы

Весам в ноябре улыбнется фортуна. Их удачливость позволит им неожиданно получить некую сумму денег. Это может быть выигрыш в лотерею или подарок от родственника.

Любая покупка, совершенная в ноябре, станет удачной для Весов и будет радовать их долгое время.

Скорпион

Скорпионам придется решать вопросы, связанные со здоровьем. Осенью они почувствуют ухудшение своего физического состояния. Возможно обострение заболеваний, связанных с позвоночником и сосудами.

Вам следует внимательно отнестись к своему здоровью, не пренебрегая рекомендациями врачей.

Стрелец

Стрельцы в ноябре погрязнут в домашних делах. Бытовые вопросы накроют их с головой, заставляя тратить на их решение все свое время. Это может угнетать Стрельцов, не привыкших к такому количеству сложностей, однако помощи ждать будет неоткуда.

Им придется самостоятельно решать накопившиеся задачи. Зато к концу месяца можно будет вздохнуть с облегчением, оглядываясь на плоды своих трудов.

Козерог

Козерогам придется потрудиться, чтобы удержать наработанный авторитет. Соперничество в профессиональной деятельности усилится, поэтому им придется делом доказывать свое превосходство.

Козерогам следует по возможности избегать переутомления и хорошо отдыхать. Это позволит им хорошо себя чувствовать, несмотря на серьезные нагрузки.

Водолей

Для Водолеев ноябрь будет приятным месяцем, связанным с общением с друзьями. Обилие приглашений, встреч, вечеринок не даст им заскучать, а все вечера будут заняты приятными событиями.

Не следует лишь забывать о семье, ведь близкие тоже нуждаются во внимании и заботе.

Рыбы

Для Рыб ноябрь пройдет спокойно и без особых потрясений. Этот период будет прекрасной возможностью посвятить время себе, отдохнуть, расслабиться, возможно, продумать дальнейшие планы.