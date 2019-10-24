Чт, 24.10.2019
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  • Умельцы! Таллиннские студенты без денег создали такое чувственное видео, что многие профессионалы устыдились

Умельцы! Таллиннские студенты без денег создали такое чувственное видео, что многие профессионалы устыдились

Muusikavideo Laura Hirvoja loole «You've Got To Run».

ФОТО: Anna Leena Tae

Студенты Балтийского института кино в Таллиннском университете создали музыкальное видео на песню You have Got To Run своей соученицы Лауры Хирвоя, пишет Elu24.

Это первый сингл Лауры Хирвоя в качестве сольного исполнителя, ранее она выступала в группе Mires. «На эту песню меня вдохновили путешествия и эмоции, которые ты получаешь, открывая новые и новые города и страны. Ни одна мечта не может сбыться, если ты будешь стоять на месте, надо двигаться и расти, чтобы мечты сбывались», - поется в песне. Соавторами выступили Хирр Иннокент Вайнола и Хейго Теппо.

Видео наполнено хореографическими этюдами, сюжеты которых были навеяны картинами всемирно известного эстонского художника Марка Костаби, а запись клипа прошла в Tallinn Art Space.

Смотрите видео!

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