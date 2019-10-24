Умельцы! Таллиннские студенты без денег создали такое чувственное видео, что многие профессионалы устыдились

Это первый сингл Лауры Хирвоя в качестве сольного исполнителя, ранее она выступала в группе Mires. «На эту песню меня вдохновили путешествия и эмоции, которые ты получаешь, открывая новые и новые города и страны. Ни одна мечта не может сбыться, если ты будешь стоять на месте, надо двигаться и расти, чтобы мечты сбывались», - поется в песне. Соавторами выступили Хирр Иннокент Вайнола и Хейго Теппо.