Умельцы! Таллиннские студенты без денег создали такое чувственное видео, что многие профессионалы устыдились

Студенты Балтийского института кино в Таллиннском университете создали музыкальное видео на песню You have Got To Run своей соученицы Лауры Хирвоя, пишет Elu24.
Это первый сингл Лауры Хирвоя в качестве сольного исполнителя, ранее она выступала в группе Mires. «На эту песню меня вдохновили путешествия и эмоции, которые ты получаешь, открывая новые и новые города и страны. Ни одна мечта не может сбыться, если ты будешь стоять на месте, надо двигаться и расти, чтобы мечты сбывались», - поется в песне. Соавторами выступили Хирр Иннокент Вайнола и Хейго Теппо.
Видео наполнено хореографическими этюдами, сюжеты которых были навеяны картинами всемирно известного эстонского художника Марка Костаби, а запись клипа прошла в Tallinn Art Space.
Смотрите видео!