Эксперт по «языку тела»: что кроется за улыбкой Меган Маркл?

Появление Меган Маркл на мероприятии в Лондоне — саммите международной молодежной организации One Young World — оказалось в центре внимания как СМИ, так и фанатов герцогини. Ведь она в первый раз показалась на публике после показа ее супероткровенного интервью, в котором она, со слезами на глазах, жаловалась на свою непростую жизнь в качестве супруги принца.

Меган прибыла на форум, состоявшийся в знаменитом Royal Albert Hall, сияя самой лучезарной из своих улыбок. Выглядела она в этот вечер просто потрясающе. Ее ярко-сиреневое платье было, по общему мнению, ей исключительно к лицу. А ее густые блестящие волосы, уложенные крупными волнами, выглядели так эффектно, что герцогине не пришлось дополнять свой наряд никакими украшениями. Короче говоря, Маркл выглядела так, как если бы ничего не произошло. Однако известный британский эксперт по «языку тела» Джуди Джеймс, проанализировав фотографии с мероприятия, пришла к выводу, что Меган вовсе не была так спокойна и безмятежна, какой хотела казаться. Своими соображениями Джеймс поделилась с изданием Express.co.uk.

Прежде всего, как утверждает Джуди, ее внимание привлекла прическа Маркл. Эксперт считает, что Меган не случайно оставила свои волосы свободно распущенными, а не собрала их, как обычно. В итоге ее густые локоны, падавшие на лицо, помогали ей, по мере необходимости, скрывать выражение своего лица. Более того, ей оказалось достаточно чуть опустить голову, чтобы скрыть и свои глаза, когда они ее «выдавали». К тому же, как заметила Джуди, Меган значительную часть времени инстинктивно держала свою левую руку перед собой, что считается защитным жестом. И, по всей видимости, также невольно, она все время выставляла напоказ свои кольца — обручальное и помолвочное, как будто пытаясь найти в них психологическую опору. Ведь принца Гарри с ней в тот вечер не было, а кольца, символ брака, как бы позволяли ей ощутить его поддержку. К тому же, эксперт обратила внимание и на другие мелкие жесты Маркл, также свидетельствовавшие о ее скрытых неуверенности и нервозности.