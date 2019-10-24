«Голые» фото Варнавы возмутили подписчиков

Откровенные фотографии, выложенные актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой в Instagram, вызвали острую дискуссию в комментариях. Часть пользователей упрекнула ее в попытке самоутвердиться и привлечь внимание, пишет Рамблер.
«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», - написала Екатерина Варнава.
Актриса разместила фото, на которых она сидит полностью обнаженной, прикрывая рукой грудь.
«Ну это так разве можно??? Так взять и обезоружить? Нокаут, самая красивая»; «Не каждый может раздеться, как и поделиться хорошими мыслями... Отличное качественное фото, как и женщина на этом фото!» - отметили подписчики. Однако часть пользователей отреагировала не столь позитивно. «А при чем здесь честность к голому телу?» - поинтересовался один. По мнению другого пользователя, «актрисы и певички с ума сходят», и у них не осталось «ни стыда, ни совести». «Везде одни голые фотки. Мужья сыновья отцы есть у вас? Им не стыдно за вас???» - возмутился он.
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