«Голые» фото Варнавы возмутили подписчиков

«Ну это так разве можно??? Так взять и обезоружить? Нокаут, самая красивая»; «Не каждый может раздеться, как и поделиться хорошими мыслями... Отличное качественное фото, как и женщина на этом фото!» - отметили подписчики. Однако часть пользователей отреагировала не столь позитивно. «А при чем здесь честность к голому телу?» - поинтересовался один. По мнению другого пользователя, «актрисы и певички с ума сходят», и у них не осталось «ни стыда, ни совести». «Везде одни голые фотки. Мужья сыновья отцы есть у вас? Им не стыдно за вас???» - возмутился он.