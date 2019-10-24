«Не отошел от развода»: исхудавший Максим Виторган напугал фанатов

Известный актер Максим Виторган неприятно удивил подписчиков своего Instagram портретным фото, пишет Topnews.
В кадре артист позирует в очках с приклеенным к щеке микрофоном. При этом его волосы всклокочены, а за спиной виден фрагмент кирпичной стены. Снимок выполнен в черно-белом цвете. Виторган предпочел никак не комментировать кадр.
Подписчики бывшего мужа Ксении Собчак заявили, что не узнали его. «Да, очень похоже, похудел, но не похорошел, видать еще не отошел от развода, ничего, время лечит», - написал один из комментаторов.