Горячая галерея: смотри, как прошла самая веселая вечеринка города – Baile-bon Russian Style

Music Factory и Captain Morgan подарили гостям настоящий праздник - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

DJ Bell играл популярную музыку - лучшие зарубежные и русские хиты, «разогрев» гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально «взорвал» танцпол! «Разгоряченные» гости разошлись не на шутку –шампанское - рекой и танцы до утра – праздник удался!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном «марафоне».

Зажигательные «мулатки» - создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого «влиться» в атмосферу бесшабашного веселья! «Вкусная» смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 22 ноября в ночном клубе Privé, где мы дружной компанией отетим 9-ый ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ самой веселой вечеринки города! Приходи и Ты – мы будем очень рады разделить с Тобой наш праздник! Торт и другие сюрпризы ждут гостей!