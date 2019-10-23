«Мисс Нарва-2019»: участницы конкурса покорили всю Эстонию своей красотой, облачившись в купальники

Между тем подготовка к финалу конкурса вышла на финишную прямую: девушки стали репетировать свои выступления не только в тренировочном зале, но и на сцене ДК «Ругодив», где 16 ноября состоится завершающее гала-шоу конкурса.

Жюри оценит выступления девушек и назовет тех, кто достоин носить титулы мисс города 2019 года и двух вице-мисс. А зрители выберут ту, которой достанется не менее престижный титул «Мисс зрительских симпатий».

Кроме выступлений девушек зрители увидят концертную программу, хэдлайнером которой будет группа Марсель.