«Мисс Нарва-2019»: участницы конкурса покорили всю Эстонию своей красотой, облачившись в купальники
Когда на улице плохая погода, особенно сильно хочется ощутить тепло летнего дня. Именно это и сделали участницы конкурса «Мисс Нарва» во время фотосессии в водном центре Noorus SPA Hotel. Целый день в купальниках, бассейны-бани, атмосфера тропических стран. И приятным бонусом - роскошный коктейль от Noorus SPA для каждой в подарок.
Между тем подготовка к финалу конкурса вышла на финишную прямую: девушки стали репетировать свои выступления не только в тренировочном зале, но и на сцене ДК «Ругодив», где 16 ноября состоится завершающее гала-шоу конкурса.
Жюри оценит выступления девушек и назовет тех, кто достоин носить титулы мисс города 2019 года и двух вице-мисс. А зрители выберут ту, которой достанется не менее престижный титул «Мисс зрительских симпатий».
Кроме выступлений девушек зрители увидят концертную программу, хэдлайнером которой будет группа Марсель.
Билеты на финал уже находятся в продаже, а владельцы билетов до 16 ноября имеют право бесплатного входа в клуб Ican Karaoke Lounge. Вплоть до финала будет продолжаться зрительское голосование.