В эти выходные будет выбрана самая красивая бабушка страны

В Эстонии уже во второй раз пройдет конкурс красоты за титул самой красивой и достойной бабушки страны. Конкурс пройдет в двух категориях, для тех, кто гордо носит статус бабушки и для красоток старше 45 лет. На корону и титул претендуют 7 очаровательных женщин, глядя на которых сложно поверить, что большинство из них имеют внуков.

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен подобный конкурс впервые прошел в прошлом году. “Мы рады, что конкурс стал традиционным и победительница прошлого года и обладательница титула Grandma Universe 2019 II runner up Лилия Козлова сможет наградить свою преемницу. Главная цель конкурса - показать широкой публике, что женщина, даже став бабушкой, может быть в прекрасной форме и может выглядеть лучше многих молодых дам. Мы рады, что большинство финалисток прошлого года придут в качестве почётных гостей и на этот конкурс. Выбрать самую самую мы доверили компетентному жюри. Победительница конкурса сможет представить Эстонию на междунарлдном конкурсе Grandma Universe 2020, который пройдет в Болгарии в январе следующего года. ”, - сказала Анна.

Ольга Нигровская, одна из организаторов конкурса добавила, что глядя на участниц конкурса хочется срочно пойти в спортзал и пересмотреть свой образ жизни. “Приходите на финал и вы сами все увидите. Наши финалистки не скрывают возраста, им это не нужно. Цифры рядом с фотографией, просто цифры. То, как женщина выглядит, зависит только от нее. Мы спрашивали у участниц в чем секрет их красоты и прекрасной формы. К сожалению, огорчим, волшебства нет. Есть упорный труд над собой. Правильное питание, тренировки и умение правильно отдыхать”, - поделилась она. “Организация конкурса - сложный процесс, мы благодарны всем нашим партнерам, без которых конкурс не состоялся бы. Например, на конкурсе будет выход в дизайнерских платьях от эстонского дизайнера Кайи Куристик, вечерние платья для участниц предоставил шоу рум Kliedibutiik.ee. Наши участницы и так обворожительны, но сцена и ослепляющие софиты требуют сценического макияжа и красивой прически. Тут нам помогают визажисты и минеральная косметика от Bellapierre, и стилист Ирина Соколова. Фотографии для зрительского голосования сделаны в фотозоне Photoroom Tallinn, а запечатлел участниц известный светский фотограф Карина Ваус. На фотографиях на участницах платья от дизайнера Кайи Куристик”, - сказала Ольга.

На официальной странице агентства Angel Models Agency в Фейсбук проходит голосование за приз зрительских симпатий. Участница набравшая больше всего голосов получит титул Grandma Universe Estonia 2019 People's Choise. Выбирай любимицу и приходи в воскресенье в клуб Prive. Начало мероприятия в 16.00.