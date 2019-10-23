Как ревнуют знаки Зодиака: Тельцы – настоящие детективы, Девы – провокаторы

Овен

Овнам важно, чтобы отношения строились на доверии. Поэтому партнер, который обманывает или лицемерит, заставляет Овна жутко ревновать. Недоверие и чувство незащищенности лишь еще больше усиливают его ревность, поэтому партнеру Овна важно быть с ним максимально открытым, а не убегать от проблем.

Телец

Этот знак Земли мечтает о тихом семейном счастье, а также о здоровых и гармоничных отношениях. Именно поэтому, если Тельцы начинают испытывать малейшее сомнение в верности партнера, в них пробуждается «детектив». Они прилагают все свои усилия для того, чтобы выяснить, как на самом деле обстоит дело. И если у Тельцов найти наименьшие доказательства неверности, партнеру не поздоровится.

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком, по своей природе не ревнивы, но порой все же их охватывают подозрения. Любопытные и жаждущие действия Близнецы начинают блуждать по лабиринтам своего воображения в поиске доказательств неверности, пожираемые чувством ревности, что делает их весьма несчастными.

Рак

Представители этого знак очень редко испытывает чувство ревности, потому что большую часть времени они ослеплены любовью. Раки настолько сильно привязываются к человеку, которого любят, что им и в голову не может прийти мысль об измене. Но если, все же, они находят причину для сомнений, это потрясает их до глубины души. Они редко прощают предательство, но если, все же, решат остаться в отношениях, будут вспоминать о нанесенной им ране до конца жизни.

Лев

Людей, родившихся под этим знаком, ревность ослепляет довольно часто, причиной этому либо гордость, либо страх быть недостаточно любимыми. «Реветь» Лев обычно начинает не из-за потерянной любви, а по причине беспомощности, которую он чувствует. Львы ждут от партнера слишком многого и именно поэтому часто ревнуют.

Дева

Девы могут специально своим поведением провоцировать чувство ревности у партнера. Они любят доминировать в отношениях, стараясь держать под полным контролем как своего партнера, так и собственные чувства. По этой причине человек, который любит Деву, со временем становится законченным ревнивцем, что приводит к постоянным выяснениям отношений.

Весы

Представители этого знака просто обожают своих партнеров. Они не ревнивы и готовы многое отдать за любовь. Но если Весы чувствуют, что партнер начинает пользоваться их добротой и терпением, тогда становятся непредсказуемыми и даже опасными. Их ревность может вылиться во что-то неконтролируемое, поэтому лучше избегать вступать с Весами в затяжные конфликты.

Скорпион

Это очень ревнивый знак зодиака. Скорпионы обычно ревнуют своего партнера ко всем и к каждому, кто смеет только к нему приблизиться. Скорпионы отличаются особой чувствительностью, и именно поэтому им зачастую бывает очень трудно сдерживать и контролировать свои эмоции, в том числе и ревность.

Стрелец

Люди, родившиеся под этим знаком, довольно ревнивы, в чем они никогда не признаются, потому что это задевает их гордость. Факт неверности они не прощают и продолжают помнить о нем до конца жизни. Именно поэтому при первых же сомнениях представителям этого знака стоит расставить все точки над «i», чтобы ситуация не превратилась в проблему, которую невозможно решить.

Козерог

Представители этого знака никогда не забывают и не прощают все то плохое, что делает партнер. Хотя это звучит странно, но Козероги совершенно не ревнивы, поэтому они никогда не будут начинать слежку за любимым человеком, чтобы только развеять свои сомнения. Но если, все же, Козерог узнает о том, что его обманули, он сразу же захлопнет дверь перед носом партнера, что будет означать неизбежный конец отношений.

Водолей

Водолеи обычно ревнуют редко. И если это чувство даже поселяется в их сердце, они стараются спрятать его за саркастическим поведением. Поняв, что их ревность была оправдана и что их действительно обманули, они не разбираются, а просто заканчивают эту историю любви навсегда.

Рыбы