Сэльма Блэр рассказала о лечении химиотерапией: «Меня предупредили, что нужно построить планы на случай смерти»

Рассеянный склероз у актрисы Сэльмы Блэр был диагностирован чуть больше года назад. С тех пор 47-летняя звезда, которая была вынуждена побриться налысо и стала ходить с клюкой, активно с ним борется и открыто рассказывает об этом поклонникам.
Вчера она выступила на форуме TIME 100 Health Summit в Нью-Йорке, где рассказала об "агрессивном" лечении, которое она прошла.
Способы лечения моей болезни не работали, и мое состояние ухудшалось гораздо быстрее, чем было допустимо,
— рассказала она.
В поисках вариантов лечения ей предлагали попробовать пересадку стволовых клеток и "агрессивный" курс химиотерапии, чтобы перезапустить ее иммунную систему, но она была осторожна.
У меня не было намерения делать это. Я думала, что не хочу разрушать свое тело, то, что от него осталось. Зачем мне нужно было вводить этот ужасный препарат — химиотерапию? У меня же нет рака! Но у меня не было выбора,
— сказала Блэр.
После того как она получила небольшую дозу химиотерапии перед трансплантацией стволовых клеток, ее состояние заметно улучшилось, и она решила пройти курс лечения.
Меня предупреждали, что ты вроде как строишь свои планы на смерть. Я сказала своему сыну, что собираюсь это сделать, и он ответил, что хотел бы, чтобы меня кремировали. Вам делают более сильную химиотерапию, чем онкобольным, потому что суть заключается в том, чтобы почти убить вас. И именно стволовые клетки позволяют вам жить с таким количеством химиотерапии. Химиотерапия — это лекарство от рассеянного склероза,
— призналась Сэльма.
Сейчас Блэр все еще восстанавливается, однако пока о полном выздоровлении не говорит. Впрочем, по ее словам, "все прошло довольно гладко", а оптимизма ей явно не занимать.