61-летняя Шэрон Стоун в нижнем белье показала стройные ноги в стильной фотосессии

Когда мне было 20 лет, я подвергалась постоянному бодишеймингу. Каждый считал своим долгом подойти и указать мне на то, что не так с моей фигурой. Это был настоящий кошмар. Одному режиссеру казалось, что я слишком худая, другой ругался, что где-то я поправилась. Я рада, что современные актрисы все меньше сталкиваются с таким пренебрежительным отношением. Сейчас они сумеют себя защитить, и мало кто посмеет критиковать твое тело,