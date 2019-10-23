61-летняя Шэрон Стоун в нижнем белье показала стройные ноги в стильной фотосессии
Легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун, которая не так давно поделилась подробностями о кровоизлиянии в мозг, сейчас порадовала поклонников довольно откровенной фотосессией.
61-летняя звезда "Основного инстинкта" стала героиней ноябрьского номера издания Аllure и украсила его обложку.
На снимках Шэрон позирует в нескольких ярких образах. Так, на обложке актриса предстала в сером клетчатом костюме и черном кружевном бюстгальтере. Образ звезда дополнила ярким макияжем с акцентом на губы.
На другом фото Шэрон пошла еще дальше и решила позировать в темном блейзере и одних только черных кружевных трусиках. На снимке актриса продемонстрировала стройные и длинные ноги.
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И кроме ярких фотографий, Стоун дала откровенное интервью глянцу, где призналась, что сейчас очень довольна своим телом и вспомнила, что в начале ее карьеры стала жертвой бодишеймеров, которые пытались изменить ее внешность.
Когда мне было 20 лет, я подвергалась постоянному бодишеймингу. Каждый считал своим долгом подойти и указать мне на то, что не так с моей фигурой. Это был настоящий кошмар. Одному режиссеру казалось, что я слишком худая, другой ругался, что где-то я поправилась. Я рада, что современные актрисы все меньше сталкиваются с таким пренебрежительным отношением. Сейчас они сумеют себя защитить, и мало кто посмеет критиковать твое тело,
- заявила знаменитость.
Актриса также рассказала, что только в 40 лет она по-настоящему почувствовала себя счастливым человеком.
С наступлением 40-летие в Голливуде тебе перестают предлагать роли. Я отнеслась к этому по-философски и старалась больше времени проводить с тремя сыновьями. А еще это было время, когда я ни с кем не встречалась и впервые научилась быть без посторонних людей рядом и не чувствовать одиночества. Я приобрела ценный опыт,
- сообщила звезда.
Напомним, Шэрон Стоун одна из немногих звезд, кто несмотря на свой возраст, не стесняется кичиться своей формой. Так, недавно она разместила снимок, на котором позирует в купальнике и легкой кофточке, демонстрируя не только свою природную красоту, но и отличную фигуру.