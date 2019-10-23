Ср, 23.10.2019
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  • Хотела попу как у бразильской красотки, но пожалела: 24-летняя певица собирается вернуть себе былые формы

Хотела попу как у бразильской красотки, но пожалела: 24-летняя певица собирается вернуть себе былые формы
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ФОТО: скриншот

24-летняя певица из Осло Софи Элис, за Instagram которой следит более 400 000 подписчиков, призналась, что в 19 лет сделала операцию по увеличению ягодиц и уже успела пожалеть об этом. 

Как передает The Sun, популярная певица и автор канала на Youtube, сделала операцию, даже не проконсультировавшись со специалистами. 

Сейчас, когда я стала старше, я уже мыслю иначе и убеждена, что наши решения, не важно, имеют ли физическое проявление или нет, должны быть такими, чтобы с ними можно было жить дальше, 

— сказала Софи, которая также недавно сделала операцию по увеличению груди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Я чувствую себя виноватой за то, что так долго обманывала своих фанатов, 

— призналась она. 

К слову, операция по увеличению размера ягодиц — удовольствие не из дешевых. Делают ее в Великобритании, но куда дешевле провести ее в Мексике, Чехии или Польше. В Турции за всю процедуру, например, придется отдать 2700 евро. 

Софи, которая уже успела пожалеть о своем решении приобрести «попу как у Ким», теперь планирует отправиться в Лос-Анджелес и вернуть своим ягодицам былой вид. 

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