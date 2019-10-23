Хотела попу как у бразильской красотки, но пожалела: 24-летняя певица собирается вернуть себе былые формы
24-летняя певица из Осло Софи Элис, за Instagram которой следит более 400 000 подписчиков, призналась, что в 19 лет сделала операцию по увеличению ягодиц и уже успела пожалеть об этом.
Как передает The Sun, популярная певица и автор канала на Youtube, сделала операцию, даже не проконсультировавшись со специалистами.
Сейчас, когда я стала старше, я уже мыслю иначе и убеждена, что наши решения, не важно, имеют ли физическое проявление или нет, должны быть такими, чтобы с ними можно было жить дальше,
— сказала Софи, которая также недавно сделала операцию по увеличению груди.
Я чувствую себя виноватой за то, что так долго обманывала своих фанатов,
— призналась она.
К слову, операция по увеличению размера ягодиц — удовольствие не из дешевых. Делают ее в Великобритании, но куда дешевле провести ее в Мексике, Чехии или Польше. В Турции за всю процедуру, например, придется отдать 2700 евро.
Софи, которая уже успела пожалеть о своем решении приобрести «попу как у Ким», теперь планирует отправиться в Лос-Анджелес и вернуть своим ягодицам былой вид.