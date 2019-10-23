Куда еще горячее? Екатерина Варнава снялась обнаженной

Звезда Comedy Woman приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка без стеснения оголилась перед камерой. Однако реакция поклонников была неоднозначной: одни восхитились красотой Екатерины, другие обвинили в бесстыдстве, пишет Стархит.
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman. Длинноногая шатенка часто выступает в образах роковых красоток, главное оружие которых — яркая внешность. Артистка не раз становилась украшением страниц мужских журналов и входила в списки самых привлекательных звезд российского шоу-бизнеса.
Вчера Варнава вновь доказала, что не зря слывет «горячей штучкой». Она опубликовала в микроблоге откровенные кадры, на которых предстала абсолютно обнаженной. «Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — иронично подписала она пикантные снимки.
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Одним из первых слова восхищения в адрес телеведущей оставил Тимур Родригез. «Ничего себе! Катюня, ты просто огонь!» — написал исполнитель. Полина Гагарина также поддержала звезду в комментариях: «Ну так разве можно? Взять и обезоружить? Нокаут. Самая красивая». Похвалила фигуру Варнавы и Татьяна Навка, сравнив ее с богиней красоты Афродитой.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал публикацию слишком вызывающей. Злопыхатели поспешили обвинить артистку в поверхностном мышлении и заявили, что той больше нечем удивлять публику. «Ну все... Пошло-поехало... Интеллекта не хватило, пришлось самоутверждаться телом», — иронизировали хейтеры.
Екатерина отнеслась к критике со свойственным ей чувством юмора. Она ответила на претензии недовольных подписчиков, отметив, что прислушивается только к мнению членов семьи. «Лично я себе нравлюсь и не причитаю, как это делают десятки людей в моем Instagram. Мне кажется, что те, кто пишут неприятные вещи, не мои поклонники, а как раз те, кому я не нравилась тогда и не нравлюсь сегодня. Их слова меня особо не расстраивают. Меня волнуют только замечания моей мамы, потому что это мой самый близкий человек, и она считает, что я недостаточно плотная», — написала звезда.
Ранее артистка признавалась, что испытывала комплексы из-за нестандартной внешности. Еще в юности Варнава боролась с полнотой, а увидев себя на телеэкране, и вовсе впала в отчаяние. «Я должна была согласиться с тем, что не красивая, не обаятельная и не располагаю к себе людей. И дело было даже не в критике со стороны: многие писали, что я страшная, зачем таких показывать в телевизоре. И даже не в том, что я хотела серьезных отношений с молодыми людьми. Я сама про себя поняла, что не хочу так выглядеть. Да и со здоровьем тогда начались проблемы», — вспоминала звезда о проблемах с лишним весом.