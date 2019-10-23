Такие живые фото! Снимки счастливой Кейт Миддлтон покорили Сеть

Похоже, поведение Меган Маркл и принца Гарри не только в чем-то расстраивает представителей королевской семьи, но и вдохновляет на нововведения. К примеру, желание быть менее консервативными и отчужденными. Известно, что сейчас у Меган и Гарри есть отдельный профиль в Instagram, где они не только делятся подробностями своей деятельности, но и порой рассказывают что-то из личной жизни. А вот официальная страница Кенсингтонского дворца до сих пор "принадлежала" принцу Уильяму и Кейт Миддлтон (именно о них чаще всего появляется информация на странице). Но все это казалось скучным — постановочные фотографии от королевского фотографа и сухие подписи.