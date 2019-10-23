Везунчики 2020 года: названы знаки Зодиака, которым повезет в наступающем году

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овну сказочно повезёт. Заряд энергии пророчит успех на работе и новые интересные знакомства. Астрологи рекомендуют побольше общаться и заводить новые полезные связи, так как Овны смогут завоевать внимание окружающих и произвести на них хорошее впечатление. Астрологи прогнозируют осуществление заветных желаний, отношения с родственниками наладятся. Подходящее время для создания своего бизнеса, финансовые вопросы будут решаться легко.

Лев (23 июля — 22 августа)

Есть шанс, что 2020 год пройдёт так, как вы мечтали. Либо с любимой работой и регулярными командировками, либо в путешествиях по миру и фотоаппаратом в руках. Ожидается продвижение по карьерной лестнице и увеличение зарплаты. На работе стоит избегать конфликтов с коллегами, чтобы добиться желаемых результатов. В личной жизни предстоит настоящий переворот, возможно кому–то удастся сыграть свадьбу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог станет везунчиком 2020 года. Реализуются все самые смелые профессиональные желания. Одиноких Козерогов ожидает новая любовь, а семейные люди обретут гармонию в отношениях. Получиться наладить отношения с теми людьми, с которыми давно прекратили общение. Решаться многие финансовые вопросы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для Тельцов наступает благоприятный период, трудности останутся в уходящем году. В 2020 году они почувствуют гармонию. Астрологи предполагают, что Тельцов ожидает неожиданное материальное благополучие

Дева (23 августа — 22 сентября)

2020 год запомниться Девам стабильностью и процветанием. Упорный труд повлечёт за собой щедрый результат. Девы смогут отдохнуть от бесконечной гонки за богатством.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)